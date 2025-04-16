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Николич прокомментировал кубковую ничью ЦСКА с «Динамо»

Вчера, 23:11
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил ничью с «Динамо» (0:0) в ответном кубковом матче.

  • ЦСКА прошел в финал Пути РПЛ за счет победы в 1-м матче (2:1).
  • Там ЦСКА встретится с «Зенитом».
  • «Динамо» вылетело в Путь регионов, где сыграет со «Спартаком».

– Поздравляю команду с выходом в финал Пути РПЛ. Это неплохое достижение, но мы хотим двигаться дальше – в Суперфинал. Хочу поблагодарить фанатов, болельщиков ЦСКА. Сегодня иногда было очень шумно на стадионе благодаря их кричалкам.

Первый тайм был полным провалом. Во втором тайме забрали мяч себе, успокоили игру. Во втором тайме показали тот футбол, в который хотим играть. Сейчас надо не перехваливать команду, впереди ещe шесть игр. У нас непростой календарь, в воскресенье игра против «Крыльев Советов», которые набрали ход.

– Вы играли вторым номером, но победителей не судят. Не разучится ли команда атаковать, ведь с «Зенитом» такая тактика может не принести успеха?

– Мы играем надeжно в обороне. Очередной «сухой» матч, но в атаке многое не получалось, ее нужно вернуть на прежний уровень. Новая игра через три дня, выйдут мотивированные, свежие ребята, потому что наша задача – забрать три очка.

– Довольны ли вы игрой нападающих сегодня?

– Саулем Гуарирапой я доволен. Он был одним из самых опасных футболистов сегодня.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Николич Марко
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Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
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Какой наркоман придумал этот кубок?))) Проигравшие не вылетают, а кто то даже более удобного соперника получает, чем победитель... Два разных тайма, но реализация на низком уровне. Да и Акинфеев был хорош!
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