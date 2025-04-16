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  • Болельщик пришел на матч «Зенит» – «Ростов» в футболке против Fan ID – его не пустили на стадион

Болельщик пришел на матч «Зенит» – «Ростов» в футболке против Fan ID – его не пустили на стадион

Сегодня, 18:58
4

Фанат не смог попасть на сегодняшнюю кубковую игру между «Зенитом» и «Ростовом».

Мужчина пришел на стадион в футболке с принтом против Fan ID. На ней «Газпром Арена» изображена за забором с колючей проволокой, а болельщиков, желающих пройти на трибуны, досматривают сотрудники полиции в масках.

В итоге ему отказали в посещении матча, сославшись на постановление правительства номер 1156, посчитав изображение на футболке провокационным.

С болельщиком сначала общались работники стадиона, а затем сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России [Центра «Э»].

Фото: телеграм-канал Ultras Action

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Источник: Ultras Action
Россия. Кубок Ростов Зенит
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Комментарии (4)
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Айболид
1744819617
Опять стюарды с ментами дуркуют .
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Тинез Розоп
1744819863
Беззаконие оно такое…
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Прокс
1744820012
Глупость очередная!!!
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krakazombi
1744821564
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сайт». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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