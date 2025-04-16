Болельщик пришел на матч «Зенит» – «Ростов» в футболке против Fan ID – его не пустили на стадион

Фанат не смог попасть на сегодняшнюю кубковую игру между «Зенитом» и «Ростовом».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мужчина пришел на стадион в футболке с принтом против Fan ID. На ней «Газпром Арена» изображена за забором с колючей проволокой, а болельщиков, желающих пройти на трибуны, досматривают сотрудники полиции в масках.
В итоге ему отказали в посещении матча, сославшись на постановление правительства номер 1156, посчитав изображение на футболке провокационным.
С болельщиком сначала общались работники стадиона, а затем сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России [Центра «Э»].
Фото: телеграм-канал Ultras Action
Источник: Ultras Action