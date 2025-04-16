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Маркиньос обратился к активным фанатам «Спартака»

Сегодня, 18:40
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Вингер «Спартака» Маркиньос отреагировал на возвращение активных болельщиков на трибуны «Лукойл Арены».

  • Фанаты посетили матч 1-го этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).
  • На кубковые игры можно приходить без Fan ID.

«Невероятное зрелище. И мне это помогло: они пришли, и я забил! Приходите еще! Чтобы я больше забивал!

Отличный праздник, очень красиво. Надеюсь, болельщики будут приходить и дальше. С ними мы сильнее!» – сказал Маркиньос.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос
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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1744820407
Значит надо ходить.
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krakazombi
1744821571
А есть еще люди, кто ведётся на все эти фуфло-телеграм-каналы с прогнозами? Таких нет! Потому что есть 12-летний сервис. В любом поиске найдешь его по фразе – «серебряный прогноз сайт». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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