Маркиньос обратился к активным фанатам «Спартака»

Вингер «Спартака» Маркиньос отреагировал на возвращение активных болельщиков на трибуны «Лукойл Арены».

Фанаты посетили матч 1-го этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала» (3:0).

На кубковые игры можно приходить без Fan ID.

«Невероятное зрелище. И мне это помогло: они пришли, и я забил! Приходите еще! Чтобы я больше забивал!

Отличный праздник, очень красиво. Надеюсь, болельщики будут приходить и дальше. С ними мы сильнее!» – сказал Маркиньос.