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Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»

Сегодня, 16:50
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что решение о возвращении российских спортсменов в международные соревнования будет приниматься на политическом уровне.

– Вы часто находитесь на связи с министром спорта. Какой Михаил Дегтярев в жизни?

– Нормальный мужик, и этим все сказано. Настоящий профессионал своего дела, умный, любящий спорт, с хорошим чувством юмора.

У меня с ним прекрасный контакт. Я очень верю в Дегтярева. Тот факт, что с него сняли европейские санкции, говорит о том, что он большой молодец.

– Люди тоже верят, что это тот человек, который сможет вернуть российских спортсменов на международные старты.

– Российских спортсменов смогут вернуть только Владимир Путин и Дональд Трамп. Так или иначе, Дегтярев выжимает из себя максимум. Это понятно.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир Губерниев Дмитрий
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Комментарии (2)
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темирхан
1744812536
только капитуляция америкашек и всей европы! а европа ждет выборов в конгресс и ждут демократов.
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рылы
1744814359
дегтярёв доказанный дезеув. в самом прямом смысле. он же один из тех самых "голых мальчиков" со знаменитого древнего видоса. сделал себе таким образом карьеру через задницу.
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