Губерниев: «Только Путин и Трамп смогут вернуть российских спортсменов»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что решение о возвращении российских спортсменов в международные соревнования будет приниматься на политическом уровне.

– Вы часто находитесь на связи с министром спорта. Какой Михаил Дегтярев в жизни?

– Нормальный мужик, и этим все сказано. Настоящий профессионал своего дела, умный, любящий спорт, с хорошим чувством юмора.

У меня с ним прекрасный контакт. Я очень верю в Дегтярева. Тот факт, что с него сняли европейские санкции, говорит о том, что он большой молодец.

– Люди тоже верят, что это тот человек, который сможет вернуть российских спортсменов на международные старты.

– Российских спортсменов смогут вернуть только Владимир Путин и Дональд Трамп. Так или иначе, Дегтярев выжимает из себя максимум. Это понятно.