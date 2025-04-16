Быстров рассказал, как избавился от автомобиля, подаренного «Спартаком»: «Я на этом пылесосе не поеду»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров вспомнил историю про подаренный Мерседес.

«Мы в Португалии «Спортинг» обыгрываем и владелец клуба во время ужина говорит, что трем лучшим футболистам мы дарим машины. Титову – Мерседес ML, Быстрову – Е-класс, Ковачу – С-класс.

Я ехал получать «ешку», смотрю стоит «цешка». Говорю им – я на этом пылесосе не поеду. Меня оштрафовали на 50 тысяч долларов за то, что я спонсора обидел.

Мне агент звонит: «Ты что мудак что ли?» Я ему говорю: «Мне обещали «ешку» и какого-то хера дают «цешку», еще и прошлого года выпуска».

Я ее продал, не доехав до базы, за полцены. Вся база скинулась, принесли в мешке мне деньги. Я ключи кинул из номера и сказал: «Делайте с ней что хотите», – рассказал Быстров.