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  • Быстров рассказал, как избавился от автомобиля, подаренного «Спартаком»: «Я на этом пылесосе не поеду»

Быстров рассказал, как избавился от автомобиля, подаренного «Спартаком»: «Я на этом пылесосе не поеду»

Сегодня, 15:15
12

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров вспомнил историю про подаренный Мерседес.

«Мы в Португалии «Спортинг» обыгрываем и владелец клуба во время ужина говорит, что трем лучшим футболистам мы дарим машины. Титову – Мерседес ML, Быстрову – Е-класс, Ковачу – С-класс.

Я ехал получать «ешку», смотрю стоит «цешка». Говорю им – я на этом пылесосе не поеду. Меня оштрафовали на 50 тысяч долларов за то, что я спонсора обидел.

Мне агент звонит: «Ты что мудак что ли?» Я ему говорю: «Мне обещали «ешку» и какого-то хера дают «цешку», еще и прошлого года выпуска».

Я ее продал, не доехав до базы, за полцены. Вся база скинулась, принесли в мешке мне деньги. Я ключи кинул из номера и сказал: «Делайте с ней что хотите», – рассказал Быстров.

  • Хавбек был в «Спартаке» с 2005 по 2009 год.
  • Затем он ушел в «Зенит».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
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Комментарии (12)
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NewLife
1744806589
Дебил.
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Иван Петров 1986
1744806749
Извилин в мозгу совсем мало - дебил одним словом. Он из культурной столицы, там таких полно.
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ScarlettOgusania
1744806769
а гонора-то, на десяток местных бом.жей хватит... поделился бы Вовка на каком "пылесосе" сейчас рассекает...) у Тани Булановой не спрашивает разрешение порулить на её "Фольксвагене-поло"..?))
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АлексМак
1744807964
красавчик
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Snek
1744808215
Надо было не штрафовать его, а машину не давать. И дать тому, у кого воспитание как минимум есть, а этому ладу дать и пусть ездит. Для быдла вроде него самый раз.
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Боцман59rus
1744808360
_ быстрова можно и не слушать, на лице все написано
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Spartak_forv@
1744808773
Ничего себе «суперзвезда» Сразу вспоминается Дель Пьеро, который ездил на старом Фиате.Бедность в душе!
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alp
1744808888
зажравшиеся твари..
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рылы
1744809926
скот.
Ответить
alefreddy
1744811090
совсем страх потерял
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