Мостовой высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» или «Зенит»

Александр Мостовой допустил, что после этого сезона форвард «Акрона» Артем Дзюба снова окажется в топ-клубе РПЛ.
«Возвращение Дзюбы в «Спартак»? Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного.
Его и в «Зенит» можно тогда. Там есть шесть нападающих, возьмут еще одного», – сказал Мостовой.
- 36-летний Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Он был в московском клубе до 2015 года.
- Затем ушел в «Зенит», где провел 7 сезонов.
Источник: «Спорт-Экспресс»