Мостовой высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» или «Зенит»

Александр Мостовой допустил, что после этого сезона форвард «Акрона» Артем Дзюба снова окажется в топ-клубе РПЛ.

«Возвращение Дзюбы в «Спартак»? Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного.

Его и в «Зенит» можно тогда. Там есть шесть нападающих, возьмут еще одного», – сказал Мостовой.