Мостовой отказался назвать провальным трансфер Гарсии в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что еще рано называть провальной покупку красно-белыми нападающего Ливая Гарсии.

«Конечно, от Ливая Гарсии ждут голов. Все-таки его купили за очень приличную сумму с надеждой, что он поможет завоевать чемпионство. Но говорить о каком-то провальном трансфере пока рано.

Ливай Гарсия может пойти по пути Угальде и забить ноль мячей в весеннем отрезке чемпионата, а в следующем сезоне станет лучшим бомбардиром. Этого исключать нельзя», – сказал Мостовой.