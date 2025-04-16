Мостовой отказался назвать провальным трансфер Гарсии в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что еще рано называть провальной покупку красно-белыми нападающего Ливая Гарсии.
«Конечно, от Ливая Гарсии ждут голов. Все-таки его купили за очень приличную сумму с надеждой, что он поможет завоевать чемпионство. Но говорить о каком-то провальном трансфере пока рано.
Ливай Гарсия может пойти по пути Угальде и забить ноль мячей в весеннем отрезке чемпионата, а в следующем сезоне станет лучшим бомбардиром. Этого исключать нельзя», – сказал Мостовой.
- 27-летний Гарсия провел в этом сезоне 8 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
- Тринидадец является самой дорогой покупкой в истории красно-белых. Москвичи приобрели тринидадца 7 февраля за 18,7 миллиона евро у греческого АЕКа.
Источник: «РБ Спорт»