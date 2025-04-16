Мостовой – о форвардах сильнее Дзюбы: «Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сказал, что в стране были нападающие сильнее, чем Артем Дзюба, но отказался назвать фамилии.

– После рекорда Дзюбы многие люди писали, что он даже не талантливее других нападающих современной России, например, Бесчастных, Павлюченко и других. У нас действительно были форварды сильнее?

– Конечно! Но вот зря вы называете конкретные фамилии, не надо, вы всe время хотите этим провоцировать.

Но вы сейчас спросите тех, кто всю жизнь играл в футбол, понятно, какую десятку лучших они назовут. Там будет Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, ещe кто-то.

Мы в Европе по 15 лет играли! Но всe это условно. Кто-то что-то кричит, но кто у нас в Европе больше всех забил? Почему нигде не говорите, что Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали!

Говорят про Россию, но я в России ни одной игры не сыграл, потому что выступал ещe в Советском Союзе.