Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака»

Сегодня, 10:11

Полузащитник «Спартака» Маркиньос перечислил сильнейших игроков в составе команды.

«Наш лучший игрок – Барко в первую очередь. Он очень сильный, ещe Тео [Бонгонда], Мартинс у нас много сильных игроков. В нашей команде есть отличные русские игроки, как Литвинов, Макси [Максименко] и другие. Много игроков, которые могут принести много пользу и радость нашим фанатам в каждой из игр», – сказал Маркиньос.

  • 26-летний Барко провел в этом сезоне 30 матчей за «Спартак», забил 12 голов, отдал 8 передач.
  • 24-летний Маркиньос в текущем сезоне сыграл за красно-белых в 29 встречах, забил 1 мяч, отдал 7 передач.

Еще по теме:
Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль
Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке» 1
Зобнин ответил на вопрос о результативности Соболева 1
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Защитник «Спартака» оценил шансы на золотой дубль
10:30
Сулейманов – о недостатке игрового времени в «Локомотиве»: «Я для себя принял решение»
10:20
1
Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака»
10:11
Бывший защитник сборной Чили получит работу в «Спартаке»
09:54
1
Глушаков определил клуб РПЛ с самыми культурными болельщиками
09:36
3
Экс-игрок «Зенита» не исключил возвращения Абаскаля в топ-клуб РПЛ
09:10
2
Червиченко сравнил игру Дзюбы и Соболева
08:30
2
Тренер «Боруссии» прокомментировал победу над «Барселоной»
08:23
2
Игрок «Спартака» – о безголевой серии Гарсии: «Посмеялись с ним после матча»
08:06
3
Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано»
07:48
1
Все новости
Все новости
Зобнин ответил на вопрос о результативности Соболева
09:28
1
Игрок РПЛ назвал 3 самых популярных российских клуба в Алжире
09:24
2
Экс-игрок «Зенита» не исключил возвращения Абаскаля в топ-клуб РПЛ
09:10
2
Корнеев оценил уровень Артиги
08:53
3
Червиченко сравнил игру Дзюбы и Соболева
08:30
2
Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано»
07:48
1
Пономарев раскритиковал звезду «Спартака»: «Просто никакой»
06:03
12
Ловчев назвал чемпиона РПЛ-2024/25
05:32
10
Ветеран ЦСКА призвал выгнать узбекистанского футболиста из клуба
04:20
9
Корнеев – о Станковиче: «Расписался в своей импотенции»
03:19
21
Экс-игрок «Зенита» – о премиальных в размере 250 тысяч евро: «Вы что, дебилы?»
03:04
8
Ловчев – о «Химках»: «Позор Московской области»
01:23
4
Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
01:07
7
Реакция Галактионова на критику Бубнова
00:52
Биджиев ответил, какая команда больше всех достойна чемпионства в РПЛ
Вчера, 22:11
2
Быстров – о Медине: «Он обосрался и прибил «Спартак»
Вчера, 21:56
17
Инвестор «Химок» отреагировал на бойкот тренировок
Вчера, 21:41
5
«No money, no play»: подробности саботажа в клубе РПЛ
Вчера, 20:47
7
«Химки» могут бойкотировать матч с «Зенитом»
Вчера, 19:49
31
Пруцев хочет познакомиться с экс-форвардом «Спартака»: «Обязательно скажу ему, что мы из одного поселка»
Вчера, 19:31
2
Глушаков – об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»
Вчера, 19:13
3
Стало известно, что получит «Спартак» от сделки с «Москвичом»
Вчера, 19:07
6
Артига давал футболистам «Химок» деньги на еду
Вчера, 18:45
6
В клубе РПЛ игроки начали бойкотировать тренировки
Вчера, 18:36
8
Президент махачкалинского «Динамо» поддержал Пальцева, которого оскорбил Бубнов
Вчера, 18:24
Мостовой раскрыл, о чем договорился с Тотти: «Встретимся и решим, кто лучше»
Вчера, 18:10
1
Канчельскис сказал, в чем ЦСКА превосходит «Спартак»
Вчера, 17:35
15
Бубнова обвинили в трамвайном хамстве: «Кринж как он есть»
Вчера, 17:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 