Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос перечислил сильнейших игроков в составе команды.

«Наш лучший игрок – Барко в первую очередь. Он очень сильный, ещe Тео [Бонгонда], Мартинс у нас много сильных игроков. В нашей команде есть отличные русские игроки, как Литвинов, Макси [Максименко] и другие. Много игроков, которые могут принести много пользу и радость нашим фанатам в каждой из игр», – сказал Маркиньос.