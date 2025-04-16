Маркиньос назвал лучшего игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос перечислил сильнейших игроков в составе команды.
«Наш лучший игрок – Барко в первую очередь. Он очень сильный, ещe Тео [Бонгонда], Мартинс у нас много сильных игроков. В нашей команде есть отличные русские игроки, как Литвинов, Макси [Максименко] и другие. Много игроков, которые могут принести много пользу и радость нашим фанатам в каждой из игр», – сказал Маркиньос.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 30 матчей за «Спартак», забил 12 голов, отдал 8 передач.
- 24-летний Маркиньос в текущем сезоне сыграл за красно-белых в 29 встречах, забил 1 мяч, отдал 7 передач.
Источник: «Советский спорт»