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Корнеев оценил уровень Артиги

Сегодня, 08:53

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев сказал, что не относит Франка Артигу к числу топовых тренеров. Испанец вчера был уволен с поста главного тренера «Химок».

«Очень сложно играть, если длится такая ситуация. Это все гнетет. И эта ситуация точно не идет на пользу. Мотивации нет никакой. Но говорить о том, что уволили топового тренера, не могу. Вся игра «Химок» строилась на забросах на Заболотного. Игроки были приобретены ему неплохие. Артига и с «Родиной» провалил работу.

В ближайшее время, как я понимаю, состоится какая‑то встреча Туфана Садыгова с командой. Если он не урегулирует вопросы, то будут сложности», – сказал Корнеев.

  • «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 23 очками после 24 матчей.
  • Артига возглавил «Химки» 28 июня прошлого года. Ранее он тренировал «Родину».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Артига Франк
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