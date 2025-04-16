Корнеев оценил уровень Артиги

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев сказал, что не относит Франка Артигу к числу топовых тренеров. Испанец вчера был уволен с поста главного тренера «Химок».

«Очень сложно играть, если длится такая ситуация. Это все гнетет. И эта ситуация точно не идет на пользу. Мотивации нет никакой. Но говорить о том, что уволили топового тренера, не могу. Вся игра «Химок» строилась на забросах на Заболотного. Игроки были приобретены ему неплохие. Артига и с «Родиной» провалил работу.

В ближайшее время, как я понимаю, состоится какая‑то встреча Туфана Садыгова с командой. Если он не урегулирует вопросы, то будут сложности», – сказал Корнеев.