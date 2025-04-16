Червиченко сравнил игру Дзюбы и Соболева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева.
– Может быть, Соболев после забитого гола будет получать больше игрового времени и заиграет?
– То, как Соболев забил спустя год, и мы бы забили даже с закрытыми глазами. Не думаю, что Соболев на сегодняшний день – это удачное вложение денег со стороны «Зенита».
– Впереди «Акрон» с Дзюбой.
– «Акрон» – приличная команда, они очень сильно огрызаются. В моeм личном понимании, на сегодняшний день Дзюба выглядит лучше, чем Соболев.
- В двух последних матчах Соболев забил первый гол и отдал первую голевую передачу за «Зенит» в РПЛ.
- Нападающий Артем Дзюба в 2025 году забил 4 гола за «Акрон» и отдал 1 голевую передачу.
Источник: Metaratings.ru