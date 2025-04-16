Червиченко сравнил игру Дзюбы и Соболева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Может быть, Соболев после забитого гола будет получать больше игрового времени и заиграет?

– То, как Соболев забил спустя год, и мы бы забили даже с закрытыми глазами. Не думаю, что Соболев на сегодняшний день – это удачное вложение денег со стороны «Зенита».

– Впереди «Акрон» с Дзюбой.

– «Акрон» – приличная команда, они очень сильно огрызаются. В моeм личном понимании, на сегодняшний день Дзюба выглядит лучше, чем Соболев.