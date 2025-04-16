Корнеев – о Станковиче: «Расписался в своей импотенции»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Он вспомнил момент с нереализованным пенальти Хесуса Медины в матче против махачкалинского «Динамо» (1:2).

– Станкович не скрывал, что для него стало сюрпризом то, что Медина бил пенальти в матче против махачкалинского «Динамо». Я не понимаю только одного: если Барко это должен делать, то почему он просто за ухо его не взял и не отобрал мяч? Вот здесь лидерские качества должны проявляться. Если ты должен бить, то просто подойди спокойно и скажи. Я думаю, именно из‑за этой ситуации Медины не было в составе.

– Это к разговору об управлении игрой со стороны тренера.

– Конечно. Где тогда Станкович был? Почему не было указаний Медине? Почему ты на авось это пускаешь? Тогда не говори об этом! Ты просто расписываешься в своей импотенции. Именно в этом моменте.