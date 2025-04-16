Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов: «Эмоции смешанные»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Парижская команда уступила в ответной встрече 1/4 финала «Астон Вилле» со счетом 2:3. Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ».

Сафонов провел матч против «Астон Виллы» в запасе.

«В общем, эмоции смешанные. Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное!

Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и 3 пропущенных мяча у нас.

Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше. Поздравляю всех болельщиков с путевкой в полуфинал!» – написал Сафонов.