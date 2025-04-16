Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов: «Эмоции смешанные»

Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов: «Эмоции смешанные»

Сегодня, 02:57

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

  • Парижская команда уступила в ответной встрече 1/4 финала «Астон Вилле» со счетом 2:3. Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ».
  • Сафонов провел матч против «Астон Виллы» в запасе.

«В общем, эмоции смешанные. Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное!

Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и 3 пропущенных мяча у нас.

Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше. Поздравляю всех болельщиков с путевкой в полуфинал!» – написал Сафонов.

Еще по теме:
Сафонова могут признать банкротом 7
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Астон Виллой»
Черчесов назвал российского вратаря, который превзошел его заслуги 2
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов ПСЖ Астон Вилла Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин – о Бекхэме: «Мой голос королевский по сравнению с ним»
03:30
Корнеев – о Станковиче: «Расписался в своей импотенции»
03:19
2
Экс-игрок «Зенита» – о премиальных в размере 250 тысяч евро: «Вы что, дебилы?»
03:04
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов: «Эмоции смешанные»
02:57
Первые полуфиналисты ЛЧ, крупная победа «Спартака», бойкот тренировок в клубе РПЛ и другие новости
01:40
Ловчев – о «Химках»: «Позор Московской области»
01:23
1
Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
01:07
5
Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Астон Виллы»
01:00
2
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от дортмундской «Боруссии»
00:44
1
Гирасси побил рекорд Левандовского и Холанда
00:31
Все новости
Все новости
Реакция Эмери на вылет «Астон Виллы» из Лиги чемпионов
03:54
Гирасси стал рекордсменом Лиги чемпионов
01:15
Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Астон Виллы»
01:00
2
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от дортмундской «Боруссии»
00:44
1
Гирасси побил рекорд Левандовского и Холанда
00:31
Лига чемпионов. «Барселона» проиграла «Боруссии» (1:3) и прошла дальше, у Гирасси хет-трик
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Астон Вилле» Эмери (2:3), но вышел в полуфинал
Вчера, 23:50
2
ВидеоПеред матчем «Астон Виллы» Эмери против «ПСЖ» включили гимн Лиги Европы вместо Лиги чемпионов
Вчера, 22:36
Анчелотти ответил, за счет чего «Реал» может отыграться в противостоянии с «Арсеналом»
Вчера, 18:52
5
Хабиб предсказал победителя Лиги чемпионов
Вчера, 17:26
8
Хабиб назвал матч, который собирается посетить
Вчера, 15:12
1
Где смотреть матч «Интер» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 16 апреля 2025
Вчера, 11:29
Где смотреть матч «Реал» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 16 апреля 2025
Вчера, 11:25
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 апреля 2025
14 апреля
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 15 апреля 2025
14 апреля
Стал известен 4-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
14 апреля
Стал известен третий участник Лиги чемпионов-2025/26
12 апреля
Рафинья стал автором уникального достижения в ЛЧ – это не удавалось даже Месси и Роналду
11 апреля
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
11 апреля
1
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/4 финала
10 апреля
6
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
10 апреля
Суперкомпьютер обновил шансы четвертьфиналистов ЛЧ на победу в турнире
10 апреля
2
Фанаты «ПСЖ» – вратарю «Астон Виллы»: «Мартинес – шлюхин сын!»
10 апреля
5
Хвича стал претендентом на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10 апреля
2
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Астон Виллой»
10 апреля
Левандовски отреагировал на 99 голов за «Барселону»
10 апреля
Эмери ожидал поражения от «ПСЖ»
10 апреля
Ковач объяснил разгром «Боруссии» от «Барселоны»
10 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 