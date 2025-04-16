Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Зимний новичок «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос об участии команды в чемпионской гонке РПЛ.

– Нынешний «Спартак» готов к чемпионству?

– Мы точно настроены на эту борьбу и биться до конца. Мы показываем это в важных матчах. Обидно за предыдущее поражение.

Пять очков от «Краснодара» – это много, но мы собираемся продолжить. Мы сделаем все, чтобы победить.