Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Сегодня, 01:07
5

Зимний новичок «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос об участии команды в чемпионской гонке РПЛ.

– Нынешний «Спартак» готов к чемпионству?

– Мы точно настроены на эту борьбу и биться до конца. Мы показываем это в важных матчах. Обидно за предыдущее поражение.

Пять очков от «Краснодара» – это много, но мы собираемся продолжить. Мы сделаем все, чтобы победить.

  • В пятницу «Спартак» дома проиграл «Динамо Мх» – 1:2.
  • После зимней паузы москвичи потеряли очки в 3 из 6 турах РПЛ.
  • Сейчас они делят 3-е и 4-е места в лиге с ЦСКА.

Еще по теме:
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ 4
Чернов рассказал об адаптации Солари и Гарсии в «Спартаке»
Гонду поспособствовал трансферу Солари в «Спартак» 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Солари Пабло
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1744756467
Пока как-то ты не очень впечатляешь... - ожидал большего !(
Ответить
FWSPM
1744756571
что бы были какие то перспективы начните наконец по воротам попадать
Ответить
aldo conte
1744757498
Будущий чемпион на финише, когда каждое очко на вес золота, не может на своём поле проигрывать команде из нижний части турнирной таблицы, как это случилось в матче с "Динамо" (Махач.) Так что, успокойтесь и расслабьтесь. Чемпионами будут другие.
Ответить
IVANRUS777
1744758529
Солари играет с очень большим уровнем брака, но желания и упорства ему не занимать. Надеюсь парень наберёт кондиции и покажет за что именно его купили. Пока что дорогостоящие новички пользу команде мало приносят, а некоторые лидеры, как Угальде, просели и поэтому всякие Медины лезут показать себя...до сих пор в ах.е с этой ситуации, честно говоря.
Ответить
Главные новости
Первые полуфиналисты ЛЧ, крупная победа «Спартака», бойкот тренировок в клубе РПЛ и другие новости
01:40
Ловчев – о «Химках»: «Позор Московской области»
01:23
1
Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
01:07
5
Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Астон Виллы»
01:00
2
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от дортмундской «Боруссии»
00:44
1
Гирасси побил рекорд Левандовского и Холанда
00:31
Президент «Урала» Иванов сорвался на журналистов после 0:3 от «Спартака»
00:18
Лига чемпионов. «Барселона» проиграла «Боруссии» (1:3) и прошла дальше, у Гирасси хет-трик
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» уступил «Астон Вилле» Эмери (2:3), но вышел в полуфинал
Вчера, 23:50
2
Швайнштайгер и Иванович разошлись после 9 лет брака
Вчера, 23:36
5
Все новости
Все новости
Реакция Галактионова на критику Бубнова
00:52
Биджиев ответил, какая команда больше всех достойна чемпионства в РПЛ
Вчера, 22:11
2
Быстров – о Медине: «Он обосрался и прибил «Спартак»
Вчера, 21:56
14
Инвестор «Химок» отреагировал на бойкот тренировок
Вчера, 21:41
5
«No money, no play»: подробности саботажа в клубе РПЛ
Вчера, 20:47
6
«Химки» могут бойкотировать матч с «Зенитом»
Вчера, 19:49
30
Пруцев хочет познакомиться с экс-форвардом «Спартака»: «Обязательно скажу ему, что мы из одного поселка»
Вчера, 19:31
2
Глушаков – об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»
Вчера, 19:13
3
Стало известно, что получит «Спартак» от сделки с «Москвичом»
Вчера, 19:07
4
Артига давал футболистам «Химок» деньги на еду
Вчера, 18:45
6
В клубе РПЛ игроки начали бойкотировать тренировки
Вчера, 18:36
8
Президент махачкалинского «Динамо» поддержал Пальцева, которого оскорбил Бубнов
Вчера, 18:24
Мостовой раскрыл, о чем договорился с Тотти: «Встретимся и решим, кто лучше»
Вчера, 18:10
1
Канчельскис сказал, в чем ЦСКА превосходит «Спартак»
Вчера, 17:35
12
Бубнова обвинили в трамвайном хамстве: «Кринж как он есть»
Вчера, 17:17
11
«Химки» уволили главного тренера
Вчера, 17:07
3
Червиченко прошелся по «Краснодару» за поражение от «Зенита»: «Поджали хвост и забились в угол»
Вчера, 16:59
7
Зиньковский соскучился по скандальности в «Спартаке»
Вчера, 16:33
5
Мостовой оценил чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 16:07
3
Семшов: «Оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры»
Вчера, 15:55
14
«Акрон» уволил спортивного директора за «мутки при трансферах»
Вчера, 15:42
9
Газизов встал на защиту Пальцева, которого оскорбил Бубнов
Вчера, 15:36
1
Вингер «Крыльев Советов»: «Я полностью готов к «Спартаку»
Вчера, 15:20
7
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
Вчера, 14:59
11
Ерохин сделал заявление о своем будущем в «Зените»
Вчера, 14:26
3
Писарев: «Спартак» в чемпионской гонке вопреки своей игре»
Вчера, 13:54
7
Стало известно, почему Дзюба неожиданно побил рекорд Лоськова по результативности
Вчера, 13:33
5
ФотоБывший сотрудник ЦСКА и «Спартака» получил назначение в «Акроне»
Вчера, 13:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 