Солари высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Зимний новичок «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос об участии команды в чемпионской гонке РПЛ.
– Нынешний «Спартак» готов к чемпионству?
– Мы точно настроены на эту борьбу и биться до конца. Мы показываем это в важных матчах. Обидно за предыдущее поражение.
Пять очков от «Краснодара» – это много, но мы собираемся продолжить. Мы сделаем все, чтобы победить.
- В пятницу «Спартак» дома проиграл «Динамо Мх» – 1:2.
- После зимней паузы москвичи потеряли очки в 3 из 6 турах РПЛ.
- Сейчас они делят 3-е и 4-е места в лиге с ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»