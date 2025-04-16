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Реакция Галактионова на критику Бубнова

Сегодня, 00:52

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил критические высказывания в свой адрес со стороны Александра Бубнова.

– Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» прошелся» по вам. Обращали внимание на критику?

– Я не видел и не читал. Надо с уважением относиться к возрасту человека, который так говорит.

Если эти высказывания носят неуважительный характер, и для этого создаются такие телешоу и программы… Мне то что? Кому‑то это нравится, пусть.

Я комментировать не собираюсь. Есть этика. Надо с уважением относится к определенным моментам. Вступать в полемику не собираюсь.

Я с уважением отношусь к прошлому и настоящему Александра Викторовича. Этот вопрос лучше задать людям, которые организуют эти шоу.

Я доказываю в первую очередь самому себе. Мы с командой вместе работаем, чтобы добиваться результата, как это делали на разных уровнях.

Когда наша сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы, когда мы вышли на чемпионат мира, когда впервые за 27 лет вышли на молодежные чемпионаты Европы, когда в олимпийском цикле шли на первом месте до отстранения.

Это так, на всякий случай. Пусть почитают если не знают. Чуть‑чуть ознакомятся.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Бубнов Александр
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