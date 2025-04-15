Маркиньос раскрыл, кому посвятил дебютный гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о дебютном голе за команду.

Бразилец забил в кубковом матче с «Уралом» (3:0).

Маркиньос в «Спартаке» с августа.

Всего у 25-летнего футболиста за москвичей 29 игр, 7 ассистов.

«Счастлив, я много работал. Хотел бы посвятить этот мяч своему отцу, который погиб. Очень рад, что забил, спасибо моей семье и партнерам по команде.

Надеюсь, что этот мяч будет первым среди многих. Хотелось бы сказать, что мы одержали важную победу. «Спартак» – гигант российского футбола, мы играем за «ромбик», важен каждый матч», – сказал Маркиньос.