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Маркиньос раскрыл, кому посвятил дебютный гол за «Спартак»

Вчера, 23:44

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о дебютном голе за команду.

  • Бразилец забил в кубковом матче с «Уралом» (3:0).
  • Маркиньос в «Спартаке» с августа.
  • Всего у 25-летнего футболиста за москвичей 29 игр, 7 ассистов.

«Счастлив, я много работал. Хотел бы посвятить этот мяч своему отцу, который погиб. Очень рад, что забил, спасибо моей семье и партнерам по команде.

Надеюсь, что этот мяч будет первым среди многих. Хотелось бы сказать, что мы одержали важную победу. «Спартак» – гигант российского футбола, мы играем за «ромбик», важен каждый матч», – сказал Маркиньос.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос
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