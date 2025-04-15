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  • Анчелотти ответил, за счет чего «Реал» может отыграться в противостоянии с «Арсеналом»

Анчелотти ответил, за счет чего «Реал» может отыграться в противостоянии с «Арсеналом»

Сегодня, 18:52
5

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

  • Команды встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 16 апреля, в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • В первой игре лондонцы одержали разгромную победу со счетом 3:0.

«Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. Завтра нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию.

Мы должны продемонстрировать свои разум, страсть и яйца. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», – заявил Анчелотти.

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Источник: AS
Лига чемпионов Арсенал Реал Анчелотти Карло
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1744732607
Вот уж этот ЛГБТ запад, всё время хотят продемонстрировать свои яйца, я бы им с ноги продемонстрировал по этим лицам. Идиоты!
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...уефан
1744733179
...поболею за пушкарей, если доведётся!...
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ytesowich
1744733676
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис».». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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САНЁК17
1744734085
Победить можно, только играть от защиты
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1744735078
Судя по последним сводкам из стана Реала, победить Арсенал они готовятся в драке))).
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