Анчелотти ответил, за счет чего «Реал» может отыграться в противостоянии с «Арсеналом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Команды встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 16 апреля, в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой игре лондонцы одержали разгромную победу со счетом 3:0.

«Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. Завтра нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию.

Мы должны продемонстрировать свои разум, страсть и яйца. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», – заявил Анчелотти.