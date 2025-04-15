«Ахмат» выпустил на кубковый матч с «Локомотивом» бывшего стюарда «РЖД Арены»

Вратарь Вадим Ульянов выйдет в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Локомотивом».

Команды встретятся в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Начало игры – в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

23-летний Ульянов проведет второй матч в составе «Ахмата». В первом он помог грозненцам выбить «Краснодар» (2:1) из Кубка.

Голкипер возвращается на «РЖД Арену», где он работал стюардом с 2020 по 2021 год. Тогда он бесплатно играл за «Строгино» в ЛФЛ и ПФЛ и подрабатывал на домашнем стадионе «Локо».