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  • «Ахмат» выпустил на кубковый матч с «Локомотивом» бывшего стюарда «РЖД Арены»

«Ахмат» выпустил на кубковый матч с «Локомотивом» бывшего стюарда «РЖД Арены»

Сегодня, 17:45

Вратарь Вадим Ульянов выйдет в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Локомотивом».

  • Команды встретятся в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
  • Начало игры – в 18:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

23-летний Ульянов проведет второй матч в составе «Ахмата». В первом он помог грозненцам выбить «Краснодар» (2:1) из Кубка.

Голкипер возвращается на «РЖД Арену», где он работал стюардом с 2020 по 2021 год. Тогда он бесплатно играл за «Строгино» в ЛФЛ и ПФЛ и подрабатывал на домашнем стадионе «Локо».

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Источник: «Первый спорт»
Россия. Кубок Ахмат Локомотив Ульянов Вадим
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