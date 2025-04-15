Канчельскис сказал, в чем ЦСКА превосходит «Спартак»

Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» и ЦСКА в контексте борьбы за чемпионство.

Обе команды набрали по 47 очков в 24 турах РПЛ.

Армейцы уступают конкуренту только по дополнительным показателям.

Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 баллов.

26 апреля «Спартак» примет ЦСКА в 26-м туре чемпионата.

«Я еще месяц назад говорил, что ЦСКА будет бороться за высокие места. У красно-синих есть стержень, характер. Также у армейцев есть стабильность, которой нет у «Спартака».

В последние 15 лет они практически всегда борются за первое-второе места. «Спартак» якобы тоже, но только на бумаге, на практике всегда какие-то проблемы. Не могу сказать, что за проблемы, не работаю в клубе.

Это нужно спрашивать у руководителей красно-белых. Они даже не знают, кто у них там главный. А у армейцев же есть опыт борьбы за высокие места. Команда прибавляет», – сказал Канчельскис.