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  • Червиченко прошелся по «Краснодару» за поражение от «Зенита»: «Поджали хвост и забились в угол»

Червиченко прошелся по «Краснодару» за поражение от «Зенита»: «Поджали хвост и забились в угол»

Сегодня, 16:59
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал «Краснодар» по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«У «Краснодара» нет шансов на чемпионство по их психологии. Они не готовы к этому. У них провинциальное мышление, нет мышления победителей.

«Краснодар» вечно будет вторым или третьим. В прошлые выходные они были в шаге от чемпионства. Команда повела в матче с «Зенитом» и должна была выигрывать.

Ты повeл 1:0 – беги вперeд и добивай. «Зенит» первые 20 минут не понимал, куда им бежать и что делать, а у «Краснодара» было полное преимущество. Надо бежать вперeд и додавливать.

Выигрываете матч – восемь очков отрыв за шесть туров до конца сезона. Я не слышал, чтобы кто-то умудрился упустить такой отрыв.

Но «Краснодар» поджал хвост, забился в угол и ждал, пока их не побьют до неприличия. Поэтому они никогда не станут чемпионами.

У меня впечатление, что «Краснодар» боится такой ситуации, в которой может стать чемпионом. Эта ментальность не позволит им оставаться на первой строчке.

«Зенит» привык побеждать и быть чемпионом. Они ликвидируют отставание в два очка и станут первыми», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Червиченко Андрей
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Комментарии (3)
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WILDLING_HRUNDEL
1744726276
Так Краснодар не впервые обсирается в оконцовке
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slavа0508
1744726596
А он прав . у Краснодара каждый год такая беда когда цель вроде близка . у них начинают трястись коленки ....
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fakeid
1744726795
"Восемь очков отрыв за шесть туров до конца сезона. Я не слышал, чтобы кто-то умудрился упустить такой отрыв" в прошлом сезоне за 5 туров до финиша динамо отставало от зенита на 9 очков, а потом вообще обогнали нас!! https://bombardir.ru/news/729879
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