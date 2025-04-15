Червиченко прошелся по «Краснодару» за поражение от «Зенита»: «Поджали хвост и забились в угол»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал «Краснодар» по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«У «Краснодара» нет шансов на чемпионство по их психологии. Они не готовы к этому. У них провинциальное мышление, нет мышления победителей.

«Краснодар» вечно будет вторым или третьим. В прошлые выходные они были в шаге от чемпионства. Команда повела в матче с «Зенитом» и должна была выигрывать.

Ты повeл 1:0 – беги вперeд и добивай. «Зенит» первые 20 минут не понимал, куда им бежать и что делать, а у «Краснодара» было полное преимущество. Надо бежать вперeд и додавливать.

Выигрываете матч – восемь очков отрыв за шесть туров до конца сезона. Я не слышал, чтобы кто-то умудрился упустить такой отрыв.

Но «Краснодар» поджал хвост, забился в угол и ждал, пока их не побьют до неприличия. Поэтому они никогда не станут чемпионами.

У меня впечатление, что «Краснодар» боится такой ситуации, в которой может стать чемпионом. Эта ментальность не позволит им оставаться на первой строчке.

«Зенит» привык побеждать и быть чемпионом. Они ликвидируют отставание в два очка и станут первыми», – сказал Червиченко.