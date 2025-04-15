Зиньковский соскучился по скандальности в «Спартаке»

Вингер «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил, чего ему не хватает после ухода из «Спартака» в аренду.

– Была не очень приятная ситуация, когда болельщики на встрече стали что-то кричать в ваш адрес.

– Все нормально. Потом ко мне подошел болельщик и сказал, что за меня переживает, вот так хотел взбодрить команду. И по факту взбодрил. Молодец!

Но в сравнении с тем, что было в «Спартаке», этот эпизод – совсем маленькая часть.

– Что имеете в виду?

– Тот большой наплыв новостей, их подача, скандальность. В Москве много команд, а «Спартак» самый большой клуб в стране. Немного скучаю по этому.