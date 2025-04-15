Семшов: «Оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры»

Игорь Семшов похвалил двух футболистов «Зенита» по итогам выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Порадовался за Мостового и Глушенкова – оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры, которые делают разницу на поле – голами, голевыми передачами.

По второму тайму отмечают Луиса Энрике, но я бы сказал, что в первом тайме Мостовой выглядел поярче бразильца во втором.

Глушенков очень много работал с мячом, – двигался, открывался, угрожал воротам. Мы помним его слова про то, что три раза получил мяч в игре со «Спартаком» – это, на мой взгляд, отговорка своей неудачной игры.

В матче с «Краснодаром» Максим был очень активен – предлагал себя, искал мяч. Играй он так со «Спартаком» – и польза была бы другой.

И я бы не сказал, что «Спартак» играл с Максимом плотнее, чем это делали Черников и Кривцов в этой встрече. Это сам Максим заставлял соперника ошибаться.

Процентов на 80% результат в этом матче сделали именно Мостовой и Глушенков», – считает Семшов.