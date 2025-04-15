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  • Семшов: «Оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры»

Семшов: «Оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры»

Сегодня, 15:55
2

Игорь Семшов похвалил двух футболистов «Зенита» по итогам выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Порадовался за Мостового и Глушенкова – оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры, которые делают разницу на поле – голами, голевыми передачами.

По второму тайму отмечают Луиса Энрике, но я бы сказал, что в первом тайме Мостовой выглядел поярче бразильца во втором.

Глушенков очень много работал с мячом, – двигался, открывался, угрожал воротам. Мы помним его слова про то, что три раза получил мяч в игре со «Спартаком» – это, на мой взгляд, отговорка своей неудачной игры.

В матче с «Краснодаром» Максим был очень активен – предлагал себя, искал мяч. Играй он так со «Спартаком» – и польза была бы другой.

И я бы не сказал, что «Спартак» играл с Максимом плотнее, чем это делали Черников и Кривцов в этой встрече. Это сам Максим заставлял соперника ошибаться.

Процентов на 80% результат в этом матче сделали именно Мостовой и Глушенков», – считает Семшов.

  • «Зенит» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.
  • В активе Мостового 1+1, Глушенков забил 3-й гол петербургской команды.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Андрей Глушенков Максим Семшов Игорь
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Комментарии (2)
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bset
1744723563
«Оказалось, что в «Зените» могут быть русские лидеры» - Cемшов прокомментировал 10 легионеров в составе Зенита
Ответить
Кривая да нелёгкая
1744725439
Это да, из тройки четвёрки пожалуй единственный клуб где такие мастера!
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