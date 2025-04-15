Смородская назвала ответственного за провалы «Спартака» в важных матчах

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» не сможет стать чемпионом под руководством главного тренера Деяна Станковича.

«Со Станковичем «Спартаку» чемпионом не стать. Это не тот тренер, который приведет команду к титулу РПЛ. Красно-белые провалили слишком много важных матчей в этом сезоне – ответственность за это лежит на тренере», – сказала Смородская.