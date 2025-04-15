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  • Смородская назвала ответственного за провалы «Спартака» в важных матчах

Смородская назвала ответственного за провалы «Спартака» в важных матчах

Сегодня, 13:20
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» не сможет стать чемпионом под руководством главного тренера Деяна Станковича.

«Со Станковичем «Спартаку» чемпионом не стать. Это не тот тренер, который приведет команду к титулу РПЛ. Красно-белые провалили слишком много важных матчей в этом сезоне – ответственность за это лежит на тренере», – сказала Смородская.

  • Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
  • Команда занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 24 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

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Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Вл Смородский Сергей Станкович Деян
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Комментарии (2)
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Литейный 4 (returned)
1744712585
Что с физрука возьмешь. Гыгыгы
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Интерес
1744713160
Виновны Миллер,Галицкий,Гинер и... Чубайс.Да,"домохозяйку из Уфы" забыл.
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