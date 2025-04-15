Радимов объяснил, почему сомневается в чемпионстве «Краснодара»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов после матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (4:1) сказал, что «быкам» не хватает чемпионского характера.

«Я перед игрой в первый раз думал, что действительно «Краснодар» уверен в себе и фаворит. Но ничего не изменилось у «Краснодара». Мне кажется, что после гола, который забил Кривцов, они прямо сами себя испугались.

Может все произойти, может они и станут чемпионами, в чем я сильно теперь сомневаюсь, потому что психологически с прошлого года, во-первых, как я сказал, ничего не изменилось, во-вторых, чемпионского характера нет точно. Это самое главное бросилось в глаза.

Я даже перед игрой спросил об этом у Мусаева, изменились ли они. Мусаев говорит – и я изменился, и команда, но, судя по этому матчу, нет.

Дай бог, чтобы это был один эпизод такой, но вот концовка финишной прямой прямо напоминает прошлогоднюю. Это раз.

Ну, а то, что «Зенит» был сильнее по всем статьям, это однозначно. Мне кажется, две трети единоборств «Зенит» выиграл. Центр поля выиграл полностью. Полностью провалил матч Сперцян, вообще вот полностью. В отличие от Глушенкова, Вендела, Барриоса и других зенитовцев», – сказал Радимов.