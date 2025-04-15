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  • Орлов – о «Краснодаре»: «Они никого не купили на усиление, а взяли Смолова»

Орлов – о «Краснодаре»: «Они никого не купили на усиление, а взяли Смолова»

Сегодня, 12:09
3

Комментатор Геннадий Орлов после матча 24-го тура РПЛ «Зенит»«Краснодар» (4:1) выразил мнение, что «быкам» требовалось лучше работать на трансферном рынке.

«В «Зените» собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у «Краснодара» футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно.

Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен», – сказал Орлов.

  • Зимой «Краснодар» не сделал ни одного приобретения.
  • В этом сезоне 35-летний Смолов сыграл за «быков» в 24 матчах, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Он перешел в «Краснодар» на правах свободного агента в июне прошлого года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Орлов Геннадий
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1744708799
А что Смолов может сделать в раздевалке, массаж предстательной железы? :))))
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FWSPM
1744709018
еще в прошлом туре все кричали что какой молодец краснодар никого не покупал а все равно на первом месте и вот на тебе
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Цугундeр
1744711265
Оченно ненавижу фразу " как я уже писал ранее") Которой злоупотребляют тут умники и умницы.. Тем не менее. Когда Шварц взял в Динамо (ладно,ладно .."вернул")) синерукого панёнку, я сразу высказался.. Хана динаме.Так и в Краснодаре. Гнать этого голубя подальше в ютюб.(
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