Орлов – о «Краснодаре»: «Они никого не купили на усиление, а взяли Смолова»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (4:1) выразил мнение, что «быкам» требовалось лучше работать на трансферном рынке.
«В «Зените» собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у «Краснодара» футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно.
Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен», – сказал Орлов.
- Зимой «Краснодар» не сделал ни одного приобретения.
- В этом сезоне 35-летний Смолов сыграл за «быков» в 24 матчах, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Он перешел в «Краснодар» на правах свободного агента в июне прошлого года.
Источник: «Чемпионат»