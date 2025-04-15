Орлов – о «Краснодаре»: «Они никого не купили на усиление, а взяли Смолова»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (4:1) выразил мнение, что «быкам» требовалось лучше работать на трансферном рынке.

«В «Зените» собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у «Краснодара» футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно.

Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен», – сказал Орлов.