Назван клуб, который поборется за Тикнизяна летом

«Севилья» сохраняет интерес к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Андалусийский клуб летом готов активировать переговоры по игроку. Также интерес к Тикнизяну есть у еще нескольких клубов из Испании.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Московский клуб ведет переговоры о его продлении.

25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.