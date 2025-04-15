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Стало известно решение «Динамо» по Личке в случае поражения от ЦСКА

Сегодня, 09:12
2

«Динамо» не уволит главного тренера Марцела Личку в случае поражения команды от ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Ранее о таком развитии событий сообщил агент Тимур Гурцкая. Однако его слова не соответствуют действительности.

Перед Личкой стоят задачи попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России. Даже в случае поражения от красно-синих, «Динамо» сохранит шанс завоевать трофей через Путь регионов. Также у команды остаются возможности выиграть медали в РПЛ.

  • В чемпионате России «Динамо» занимает 5-е место с 43 очками после 24 туров. Команда отстает от 3-го места на 4 очка.
  • Первый матч «Динамо» и ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России закончился победой красно-синих со счетом 2:1.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Личка Марцел
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Комментарии (2)
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krikunowich
1744700278
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Интерес
1744703878
Ясен пень.А можно и до конца чемпионата подождать,подыскивая нового тренера.
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