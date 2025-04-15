Стало известно решение «Динамо» по Личке в случае поражения от ЦСКА

«Динамо» не уволит главного тренера Марцела Личку в случае поражения команды от ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Ранее о таком развитии событий сообщил агент Тимур Гурцкая. Однако его слова не соответствуют действительности.
Перед Личкой стоят задачи попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России. Даже в случае поражения от красно-синих, «Динамо» сохранит шанс завоевать трофей через Путь регионов. Также у команды остаются возможности выиграть медали в РПЛ.
- В чемпионате России «Динамо» занимает 5-е место с 43 очками после 24 туров. Команда отстает от 3-го места на 4 очка.
- Первый матч «Динамо» и ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России закончился победой красно-синих со счетом 2:1.