Стало известно решение «Динамо» по Личке в случае поражения от ЦСКА

«Динамо» не уволит главного тренера Марцела Личку в случае поражения команды от ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Ранее о таком развитии событий сообщил агент Тимур Гурцкая. Однако его слова не соответствуют действительности.

Перед Личкой стоят задачи попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России. Даже в случае поражения от красно-синих, «Динамо» сохранит шанс завоевать трофей через Путь регионов. Также у команды остаются возможности выиграть медали в РПЛ.