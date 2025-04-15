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Туфан Садыгов высказался о возможной отставке тренера «Химок»

Сегодня, 08:45

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыыгов высказался о будущем главного тренера команды Франка Артиги.

– Правда ли, что Артига покидает «Химки»?

– Не могу пока никак комментировать, сегодня у команды выходной. Ваши коллеги пишут постоянно про деньги, отставки. Вчера проиграли, но поражения случаются. Пока могу сказать, что ничего не предвидится.

– Вы имеете в виду отставку тренера?

– Да. Франк хороший тренер, и человек тоже хороший. В матчах так бывает, что кому‑то везeт, кому‑то не везет.

– Команда весной лучше выглядит?

– Как болельщику мне интересно смотреть за игрой. Только вчера в первом тайме одна команда была на поле, потом совсем другая. Не надо забывать и то, что «Крылья» хорошо играли.

– Артига сказал, что финансовый вопрос будет закрыт на этой неделе. Так?

– С 15 апреля по 30 апреля все обязательства руководством клуба будут закрыты.

  • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 15 апреля «Химки» сообщат о замене Артиги на Магомеда Адиева.
  • «Химки» занимают 12-е место с 23 очками после 24 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Артига Франк
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