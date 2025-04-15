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Погребняк назвал главного претендента на победу в РПЛ

Сегодня, 06:24

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ. Он уверен, что победит «Зенит».

– В чемпионской гонке РПЛ после одного тура может все измениться. Кто-то потеряет очки, и «Спартак» с ЦСКА максимально приблизятся. Борьба за чемпионство идет среди четырех команд, – сказал Погребняк.

– Верите, что «Зенит» сохранит такую же форму, как в игре с «Краснодаром»?

«Зенит» – опытная команда с чемпионскими амбициями. Сине-бело-голубые вышли на важнейший матч года и не оставили шансы «Краснодару». Для меня команда Семака – главный претендент на титул.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 24 туров, имея на счету 52 очка.
  • «Зенит» отстает на 2 балла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел
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