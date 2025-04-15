Черчесов сказал, чего не хватает «Краснодару»: «Это играет важнейшую роль»

Станислав Черчесов высказался о недостатках «Краснодара».

Южане в воскресенье разгромно проиграли «Зениту» – 1:4.

Несмотря на поражение, они остались лидерами РПЛ.

Отрыв от петербургской команды сократился до 2 очков.

«Краснодар» – не самая оборонительная команда, она нацелена на атакующие действия. Мы это приветствуем и любим.

Однако при быстрых атаках, когда игроки оказываются не на своих позициях, защитникам уже сложно принимать решения.

Я не знаю, в «Краснодаре» есть хоть один игрок или легионер, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный«, – заявил Черчесов.