В московском клубе российские футболисты недовольны зарплатами легионеров

В «Торпедо» возникли внутренние разногласия из-за разницы в зарплатах.

Российские футболисты недовольны тем, что пришедшие зимой легионеры зарабатывают заметно больше. Речь идет о бразильцах Йейсоне Гузмане и Алессоне.

Также у россиян есть недопонимание с латиноамериканцами на поле.

Тренерский штаб «Торпедо» считает, что им под силу исправить ситуацию, но руководство клуба обеспокоено происходящим.

Боссы связывают с этим ухудшение результатов столичной команды – всего 2 победы в 7 матчах после зимней паузы.