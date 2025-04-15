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В московском клубе российские футболисты недовольны зарплатами легионеров

Сегодня, 00:48

В «Торпедо» возникли внутренние разногласия из-за разницы в зарплатах.

Российские футболисты недовольны тем, что пришедшие зимой легионеры зарабатывают заметно больше. Речь идет о бразильцах Йейсоне Гузмане и Алессоне.

Также у россиян есть недопонимание с латиноамериканцами на поле.

Тренерский штаб «Торпедо» считает, что им под силу исправить ситуацию, но руководство клуба обеспокоено происходящим.

Боссы связывают с этим ухудшение результатов столичной команды – всего 2 победы в 7 матчах после зимней паузы.

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Источник: Legalbet
Россия. Первая лига Торпедо Гузман Йейсон Алессон
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