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  • Губерниев – о Смолове: «Если футболист плохой, то ютуб может ему помешать»

Губерниев – о Смолове: «Если футболист плохой, то ютуб может ему помешать»

Сегодня, 23:00

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил, связана ли медийная активность Федора Смолова с падением уровня его игры.

– В эпизоде, когда «Зенит» забивал третий гол [в ворота «Краснодара»], Фeдор Смолов откровенно недоработал. Не мешает нападающему его ютуб-деятельность?

– Это, на самом деле, тема для докторской диссертации – недоработка Смолова в эпизоде как следствие влияния ютубной деятельности на организм спортсмена.

Думаю, что в ближайшее время уже сотни молодых учeных на эту тему будут писать, потому что это самое главное, что сейчас нас волнует.

Смолов недоработал в эпизоде – это то, чем живeт сейчас страна. Остаeтся ли Смолов на уровне «Краснодара»? Смолов – действующий футболист, который выигрывает конкуренцию. Футболист неплохой, поэтому пожелаем ему всяческих удач.

Понимаете, в чeм дело – если футболист плохой, ему может помешать ютубная деятельность, рутубная деятельность, любая другая деятельность.

Он пришeл поужинать, съел не то – ему и это может помешать. Хорошему футболисту ничего не может помешать», – сказал Губерниев.

  • Смолов активно ведет ютуб-канал уже 11 месяцев.
  • Его название – SmolTalk. Количество подписчиков – 55,9 тысячи.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Губерниев Дмитрий
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