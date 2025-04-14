Федотов разобрал момент с неназначенным пенальти в матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство Павла Кукуяна в игре 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

В частности, он проанализировал эпизод с неназначенным пенальти на 48-й минуте, когда Андрей Мостовой упал в штрафной площади после контакта с Александром Черниковым.

– Там можно было бы говорить только о контакте в ногах. Оба движутся к мячу, происходит падение. Это не совсем удар по ноге, а просто Черников также стремился к мячу. Есть контакт. Футбол – контактная игра.

– То, что Черников был сзади Мостового, – это не влияет?

– Не суть важно. Игроки находились очень близко друг к другу. Говорить о нарушении правил в такой ситуации… Не в этом матче, скажем так.

Позиция Кукуяна была хорошая. Этот эпизод проверял ВАР. Я не вижу здесь какой-то проблемы. Не каждый контакт в штрафной площади является нарушением правил.

– Семака спросили об этом моменте. Он считает, что контакт был и Мостового толкали в спину.

– Тренер может много говорить на эмоциях. Весь момент был в ногах. Если говорить о назначении или неназначении 11-метрового удара, то там надо рассматривать только контакт в ногах.

Является это нарушением правил или нет. И все. Про руки вообще надо забыть. По той планке единоборств, которая была дана Кукуяном, он судил одинаково по отношению к обеим командам и давал им бороться.

– Как вы в целом оцените работу Кукуяна?

– С такими играми именно так надо справляться. То, что вчера сделал Кукуян, – это хорошая работа.

Вы должны понимать, что такие игры опасны для арбитров. Если вы туда назначите молодого судью, понятно, что будет.

Если вы назначите опытного, как Кукуян, и что-то пойдет не так, то есть вероятность закончить с судейством.