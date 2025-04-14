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  • Сергеев ответил, обижен ли он на «Зенит» из-за покупки Соболева вместо него

Сергеев ответил, обижен ли он на «Зенит» из-за покупки Соболева вместо него

Сегодня, 20:41
7

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о том, что «Зенит» в сентябре продал его, чтобы освободить место в составе для Александра Соболева.

– Было мнение, что лучше бы «Зенит» не покупал Соболева и оставил тебя.

– Я не читаю и не смотрю ничего, что там и кто говорит. Я просто делаю свою работу – и всe.

Я люблю и хочу играть в футбол. Сейчас я в хорошей форме. Дай бог, чтобы так дальше было. Думаю, что чeрная полоса прошла.

– Никаких обид на «Зенит» нет?

– У меня нет никогда никаких обид. Надо оставаться человеком, при любой ситуации.

  • Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022 года.
  • В составе петербургской команды он забил 30 голов в 92 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Сергеев Иван Соболев Александр
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Комментарии (7)
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Бригадный
1744652651
У-у-у, добрый ты!
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Серёга-Динамовец
1744653082
И нападающий классный и человек хороший!
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1744653267
Настоящий Иван
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...уефан
1744653294
...Ванька - нормальный мужик!...
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andr2112
1744654266
Красава, Ваня. Большой респект!!!!!
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joperotiw
1744655323
Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис». Это сайт. 12 лет им. Гарантии на прогнозы.
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СильныйМозг
1744655697
Зачем нам нужен дельфин, знает только Семак!
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