Сергеев ответил, обижен ли он на «Зенит» из-за покупки Соболева вместо него

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о том, что «Зенит» в сентябре продал его, чтобы освободить место в составе для Александра Соболева.
– Было мнение, что лучше бы «Зенит» не покупал Соболева и оставил тебя.
– Я не читаю и не смотрю ничего, что там и кто говорит. Я просто делаю свою работу – и всe.
Я люблю и хочу играть в футбол. Сейчас я в хорошей форме. Дай бог, чтобы так дальше было. Думаю, что чeрная полоса прошла.
– Никаких обид на «Зенит» нет?
– У меня нет никогда никаких обид. Надо оставаться человеком, при любой ситуации.
- Сергеев выступал за «Зенит» с января 2022 года.
- В составе петербургской команды он забил 30 голов в 92 матчах.
Источник: «Чемпионат»