Сергеев ответил, обижен ли он на «Зенит» из-за покупки Соболева вместо него

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о том, что «Зенит» в сентябре продал его, чтобы освободить место в составе для Александра Соболева.

– Было мнение, что лучше бы «Зенит» не покупал Соболева и оставил тебя.

– Я не читаю и не смотрю ничего, что там и кто говорит. Я просто делаю свою работу – и всe.

Я люблю и хочу играть в футбол. Сейчас я в хорошей форме. Дай бог, чтобы так дальше было. Думаю, что чeрная полоса прошла.

– Никаких обид на «Зенит» нет?

– У меня нет никогда никаких обид. Надо оставаться человеком, при любой ситуации.