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  • Мозес из «Краснодара» объяснил разгром от «Зенита» плохим настроением команды

Мозес из «Краснодара» объяснил разгром от «Зенита» плохим настроением команды

Сегодня, 17:21
1

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Давид прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4).

«После первого гола «Зенита» у нас ухудшилось настроение, мы стали грустнее. Мы могли бы как-то и получше отреагировать.

Во втором тайме вышли на поле с лучшим настроением, хотели вернуться в игру, сделали замены. Ожидали, что замены нам помогут, но, к сожалению, не получилось. Вот такой результат», – сказал Кобнан.

  • «Зенит» сократил отрыв от лидирующего «Краснодара» до 2 очков.
  • «Краснодар» в 25-м туре примет «Ахмат».
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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Источник: телеграм-канал Романа Кольцова
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кобнан Мозес Давид
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СильныйМозг
1744640725
Сказал бы правду: "Нас просто тра*нули"!
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