Мозес из «Краснодара» объяснил разгром от «Зенита» плохим настроением команды

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Давид прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4).
«После первого гола «Зенита» у нас ухудшилось настроение, мы стали грустнее. Мы могли бы как-то и получше отреагировать.
Во втором тайме вышли на поле с лучшим настроением, хотели вернуться в игру, сделали замены. Ожидали, что замены нам помогут, но, к сожалению, не получилось. Вот такой результат», – сказал Кобнан.
- «Зенит» сократил отрыв от лидирующего «Краснодара» до 2 очков.
- «Краснодар» в 25-м туре примет «Ахмат».
- У «Краснодара» 0 трофеев в истории.
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова