Мозес из «Краснодара» объяснил разгром от «Зенита» плохим настроением команды

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Давид прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4).

«После первого гола «Зенита» у нас ухудшилось настроение, мы стали грустнее. Мы могли бы как-то и получше отреагировать.

Во втором тайме вышли на поле с лучшим настроением, хотели вернуться в игру, сделали замены. Ожидали, что замены нам помогут, но, к сожалению, не получилось. Вот такой результат», – сказал Кобнан.