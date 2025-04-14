«Зенит» подал в суд на Кержакова

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков попал в поле зрения судебной системы. На него подал иск банк «Зенит».

«Банк потребовал отдать Audi Q3 и 30 тысяч рублей рублей в качестве расходов по госпошлине.

Суть: в декабре 2016 года банк «Зенит» предоставил Сергею Петухову кредит на 1,5 миллиона рублей. На них мужчина приобрeл немецкую иномарку и заключил договор залога на машину.

Кредит платил плохо, и в 2019 году с него взыскали задолженность через суд. Сумма 6 702 852 рубля. Ничего не заплатил и продал залоговый Audi Q3 Кержакову.

В итоге всe перевалилось на Александра. Представители банка «Зенит» потребовали обратить взыскание на него в счeт погашения долга Петухова. Вдобавок – взыскать с Кержакова расходы по оплате госпошлины в 30 тысяч рублей», – написал источник.