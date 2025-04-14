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«Зенит» подал в суд на Кержакова

Сегодня, 17:01
6

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков попал в поле зрения судебной системы. На него подал иск банк «Зенит».

«Банк потребовал отдать Audi Q3 и 30 тысяч рублей рублей в качестве расходов по госпошлине.

Суть: в декабре 2016 года банк «Зенит» предоставил Сергею Петухову кредит на 1,5 миллиона рублей. На них мужчина приобрeл немецкую иномарку и заключил договор залога на машину.

Кредит платил плохо, и в 2019 году с него взыскали задолженность через суд. Сумма 6 702 852 рубля. Ничего не заплатил и продал залоговый Audi Q3 Кержакову.

В итоге всe перевалилось на Александра. Представители банка «Зенит» потребовали обратить взыскание на него в счeт погашения долга Петухова. Вдобавок – взыскать с Кержакова расходы по оплате госпошлины в 30 тысяч рублей», – написал источник.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • Он провел за команду 386 матчей, забил 162 гола.
  • После игровой карьеры Кержаков работает тренером (сейчас без клуба).

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
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Комментарии (6)
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1744639889
Аж 7 млн рублей подкосили финансовое состояние гегемона,и он обратил долг на свою легенду,бегающую ныне вдоль границ государства,с внешней стороны!Полуторадневная зарплата группен-руководителя...Видимо,действительно тяжёлые времена наступили,раз вспомнили.
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Борис34684
1744640400
Ну да это очень по зенитовски по отношению к своим игрокам.
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acor94
1744640442
Все деньги нашим ниграм ушли в качестве премий. Надо возвращать.
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Айболид
1744640722
А бомбОрдиръ старается рылам пилюлю подсластить . Выискивают , носомъ роют ....
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