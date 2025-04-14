Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи»

Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил состояние игроков на фоне задержек зарплаты.

«Химки» накануне уступили «Крыльям Советов» (1:3).

Команда идет 12-й.

Следующий соперник – «Зенит» (20 апреля).

– Есть ли какие-то перемены, связанные с финансовой ситуацией?

– Нет. И можно было бы сказать, что последние результаты – следствие. Это действительно влияет, у игроков семьи, они теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, сложно быть стабильным на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени результат сегодня не удивил, игроки устали. Но нам сказали, что на предстоящей неделе все будет решено. Надеюсь, это правда.

Благодарен игрокам за то, что они выходят на тренировки. Тренер должен требовать, но я могу только благодарить. И все же в турнирном смысле многое в наших руках. Осталось шесть матчей, три из них дома. Два сложных выезда – против «Зенита» и «Спартака». Один – против «Оренбурга». И мы можем требовать от игроков результата. Но сначала нужно решить ситуацию, о которой уже сказано.