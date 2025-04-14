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  • Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи»

Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи»

Сегодня, 14:07
4

Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил состояние игроков на фоне задержек зарплаты.

  • «Химки» накануне уступили «Крыльям Советов» (1:3).
  • Команда идет 12-й.
  • Следующий соперник – «Зенит» (20 апреля).

– Есть ли какие-то перемены, связанные с финансовой ситуацией?

– Нет. И можно было бы сказать, что последние результаты – следствие. Это действительно влияет, у игроков семьи, они теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, сложно быть стабильным на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени результат сегодня не удивил, игроки устали. Но нам сказали, что на предстоящей неделе все будет решено. Надеюсь, это правда.

Благодарен игрокам за то, что они выходят на тренировки. Тренер должен требовать, но я могу только благодарить. И все же в турнирном смысле многое в наших руках. Осталось шесть матчей, три из них дома. Два сложных выезда – против «Зенита» и «Спартака». Один – против «Оренбурга». И мы можем требовать от игроков результата. Но сначала нужно решить ситуацию, о которой уже сказано.

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Источник: телеграм-канал «Химок»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Химки Артига Франк
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Комментарии (4)
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zubr252
1744629535
Химки проиграли Крыльям по этой причине тут все ясно.
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subbotaspartak
1744629686
Дохимичатся и растворятся...
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Mirak92
1744630278
Во всем виноваты семьи игроков Химок.))
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Мордаванин
1744630776
один правильный выезд кспартаку и все проблемы решены))
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