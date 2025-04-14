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  • Пальцев из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»: «Просто хочу туда»

Пальцев из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»: «Просто хочу туда»

Сегодня, 13:24
11

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о возможном переходе в «Спартак».

– Вы попали в сборную, желаю вам там закрепиться. Какие творческие планы – чего хотите от своей карьеры?

– Быть в Зале славы. Хочется быть примером для людей – чтобы все чего-то добивались, чтобы у всех было желание подняться вверх.

– Но чтобы добиваться высоких целей, возможно, предстоит пойти в более сильный клуб, хотя и Махачкале желаю добра. Вы мечтаете о переходе?

– Мечтаю – громко сказано. Я хочу перейти. Но, наверное, недостаточно для этого сделал, если еще не перешел. Стараюсь, работаю.

– Если у вас будет выбор, – «Зенит» или «Спартак» – куда перейдете?

– В «Спартак». Просто хочу в «Спартак».

– Болеете с детства?

– Нет. Играл в футбол с детства – везде, где было можно. Но так яростно футбол не смотрел. Но симпатизирую больше именно «Спартаку».

  • Пальцев провел 22 матча в этом сезоне РПЛ.
  • Рыночная цена 23-летнего россиянина – 2 миллиона евро.
  • Это дебютный сезон в РПЛ для Пальцева.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Зенит Пальцев Валентин
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Комментарии (11)
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alefreddy
1744626588
приходи меняй Денисова и порядок
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Spartak_forv@
1744626734
Видимо вратарь больше хотел в Спартаке остаться после матча раз автобус без него уехал...
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FWSPM
1744627024
надо брать
Ответить
Константин-Шапкин-google
1744628168
Палец, злой игрок. В защите это нужно. Сразу в старт
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zadira56
1744628606
Пальцев!Пальцы будешь потом кусать!
Ответить
Bez Imeni
1744629564
надо идти в Спартак
Ответить
АЛЕКС 58
1744629674
Ты же в магнит хотел,в клуб с богатой историей! Или после вчерашнего западло в него идти?
Ответить
Romeo 123
1744631157
Если не нужны ни трофеи не деньги то это в спартак
Ответить
Мордаванин
1744631192
оторвут с копытами)))
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