Пальцев из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»: «Просто хочу туда»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о возможном переходе в «Спартак».

– Вы попали в сборную, желаю вам там закрепиться. Какие творческие планы – чего хотите от своей карьеры?

– Быть в Зале славы. Хочется быть примером для людей – чтобы все чего-то добивались, чтобы у всех было желание подняться вверх.

– Но чтобы добиваться высоких целей, возможно, предстоит пойти в более сильный клуб, хотя и Махачкале желаю добра. Вы мечтаете о переходе?

– Мечтаю – громко сказано. Я хочу перейти. Но, наверное, недостаточно для этого сделал, если еще не перешел. Стараюсь, работаю.

– Если у вас будет выбор, – «Зенит» или «Спартак» – куда перейдете?

– В «Спартак». Просто хочу в «Спартак».

– Болеете с детства?

– Нет. Играл в футбол с детства – везде, где было можно. Но так яростно футбол не смотрел. Но симпатизирую больше именно «Спартаку».