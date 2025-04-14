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  • Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ

Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ

14 апреля, 11:25
9

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Рафаэла Пименте отказалась от варианта с переходом игрока в «Ноттингем Форест».

Его предложил Пименте один из европейских агентов. Она не стала рассматривать этот вариант по определенным причинам.

«Ноттингем Форест» сейчас занимает 3-е место в АПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Лидса».

  • 24-летний Сперцян провел в этом сезоне 29 матчей за «Краснодар», забил 7 голов, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Ноттингем Форест Сперцян Эдуард
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Комментарии (9)
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FFR
1744619399
Не смешите людей.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744619526
Сперцян неплохой игрок, помню его даже в псж сватали. Форест не особо именитый клуб, но думаю отказ был из за финансовой составляющей. Если уж узбека в Сити взяли, то какой нафиг Форест для Сперцяна))) Только Ливерпуль на место Салаха)))
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subbotaspartak
1744620239
«Ноттингем Форест» - действительно, что за команда...
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Artemka444
1744620745
Смешно Где вчера был он и его команда
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Интерес
1744620829
Видимо,"не по Сеньке шапка".Или,наоборот,страшно рисковать.Может,"Пюник" тогда? Вот упустят титул,и одна эта дорога свободной останется.Сидел бы в "Краснодаре" и сделал клуб чемпионом,а амбициозное "косоглазие" сгубило у нас не одного футболиста.Мой родной и любимый Сашка Головин знает...
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АЛЕКС 58
1744623322
Ещё один переоцененый агентом игрок. Как Захарян.
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Spartak_forv@
1744627652
А что делать Сперцяну в этой толпе потных несущихся прародителей человечества? Он там на 5-ю минуту ляжет с высунутым языком и не встанет
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темирхан
1744638969
да кто его туда возьмет? вы о чем? второй захарян или миранчук. его место в ПЛ и все.
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