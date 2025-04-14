Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Рафаэла Пименте отказалась от варианта с переходом игрока в «Ноттингем Форест».
Его предложил Пименте один из европейских агентов. Она не стала рассматривать этот вариант по определенным причинам.
«Ноттингем Форест» сейчас занимает 3-е место в АПЛ.
Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Лидса».
- 24-летний Сперцян провел в этом сезоне 29 матчей за «Краснодар», забил 7 голов, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в 20 миллионов евро.
- Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Metaratings.ru