Андрей Мостовой оценил значимость победы над «Краснодаром» для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после домашнего матча с «Краснодаром» (4:1) в 24‑м туре РПЛ выразил надежду, что в концовке сезона его команда сможет еще лучше показать себя.
«После пропущенного мяча игра поменялась, мы поняли, что отступать и охранять что‑то бессмысленно, пошли всеми силами. Первый тайм особенно переломил ход игры, мы почувствовали уверенность, побежали всей командой.
Мы показали, что у нас хорошая команда, что мы умеем собираться в нужный момент. Это должна быть отправная точка, мы показали свои зубы. Надеюсь, дальше будет еще лучше», – сказал Мостовой.
- Хавбек отметился в этом матче голом на 29-й минуте и голевой передачей на Лусиано Гонду на 38-й. Также у «Зенита» отличились Максим Глушенков на 80-й минуте и Луис Энрике на 90+1-й. У «Краснодара» гол забил Никита Кривцов на 16-й.
- «Зенит» с 50 очками располагается на 2-м месте в РПЛ. Команда отстает от «Краснодара» на 2 очка.
Источник: «Матч ТВ»