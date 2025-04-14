Андрей Мостовой оценил значимость победы над «Краснодаром» для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после домашнего матча с «Краснодаром» (4:1) в 24‑м туре РПЛ выразил надежду, что в концовке сезона его команда сможет еще лучше показать себя.

«После пропущенного мяча игра поменялась, мы поняли, что отступать и охранять что‑то бессмысленно, пошли всеми силами. Первый тайм особенно переломил ход игры, мы почувствовали уверенность, побежали всей командой.

Мы показали, что у нас хорошая команда, что мы умеем собираться в нужный момент. Это должна быть отправная точка, мы показали свои зубы. Надеюсь, дальше будет еще лучше», – сказал Мостовой.