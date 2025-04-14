Экс-президент «Локомотива» оценил кандидатуру Черчесова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что тренерский штаб красно-зеленых плохо подготовил команду к весенней части сезона.

– У «Локомотива» только 1 победа в 9 последних матчах РПЛ. В чем может быть дело?

– Штаб плохо подготовил команду к весенней части сезона. Не наиграны комбинации, друг друга не понимают – отсюда безнадега и безразличие к игре. Вот и все факторы, которые говорят, что сегодня «Локомотив» не способен бороться за высокие места.

– Насколько велика в этом вина Михаила Галактионова?

– Тренер, безусловно, во всем виноват. А кто же еще? Его вина основная: состав прежний, никто не ушел, никого не продали. В этом составе команда играла очень здорово, а теперь никакая.

Посмотрите, как выглядят лидеры: те же Батраков, Пиняев – абсолютно плохо. И какое-то академичное безразличие. Вчера проигрывали 0:1 – «ну проигрываем и проигрываем», ничего не изменилось. Во времена Семина в перерыве бы такое нагнали – побежали бы все. Ни одного момента во втором тайме. Это говорит о слабой подготовке.

– Ходят разговоры, что основной кандидат на замену – Станислав Черчесов.

– Я хорошо знаю Черчесова. Он сильный тренер. Он очень хорошо разбирается в футболе. Уж не знаю, как его воспримут болельщики, но для меня Черчесов – сильная кандидатура. Он очень опытный. Он может быстро поставить игру «Локомотиву», которой сегодня не хватает. Для меня этот выбор был бы хорошим.