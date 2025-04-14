Мостовой ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об участии красно-белых в чемпионской гонке по итогам матча 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (4:1).

«У «Краснодара» из года в год одинаковые симптомы. Как только есть шанс замахнуться на трофей, команда перестает играть. Понятно, что игроки «Зенита» вышли как на финал, но странно, что «Краснодар» не смог показать такой же настрой в этой игре.

Чемпионство «Спартака»? Можно сказать, что «Зенит» сегодня вернул «Спартак» в чемпионскую гонку. Какие-то шансы есть. Немыслимо, конечно, что красно-белые так легко потеряли очки в домашнем матче. Сейчас бы шли даже выше «Зенита», но все это разговоры в пользу бедных», – сказал Мостовой.