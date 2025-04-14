Мостовой – о победе «Зенита»: «Семак здесь при чем?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренер «Зенита» Сергея Семака после победы петербуржцев над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.
«Семак здесь при чeм? Играют футболисты, а состав у «Зенита» самый сильный. Когда результата нет, все становятся плохими, когда он есть – целуют во все места.
Сейчас Семак работает, получает удовольствие и радуется, что у него такой состав. Футболистов в 25 лет ничему уже не научить», – сказал Мостовой.
- Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года, под его руководством команда 6 раз выигрывала звание чемпиона России.
- Сейчас петербуржцы находятся на 2-м месте в РПЛ с 50 очками после 24 туро. Отставание от «Краснодара» составляет 2 очка.
Источник: «Чемпионат»