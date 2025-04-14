Пономарев отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал понять, что его не удивил результат матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Я уже говорил, что «Краснодар» должен посыпаться. Вот он и посыпался. Ребята перегорели.

Они находятся на первом месте, и психологически это очень сложный процесс. Футболисты сильно переживают, они не спят ночами.

И, может быть, ещe пару матчей им придется тяжело. А вот «Зенит» восстановился. Так что, скорее всего, «Зенит» займет первое место в чемпионате», – сказал Пономарев.