Мостовой – о тренере «Краснодара» Мусаеве: «Я не знаю, кто это»

Александр Мостовой отказался давать оценку уровню главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Как оцениваю тренерские способности Мурада Мусаева? Честно говоря, я вообще не знаю. Про него давно кто-то сказал, рассказал, кто это.

Откуда он появился никто не знает. В футбол он не играл, в футболе ничего нет. Поэтому, я не знаю, кто это (смеeтся).

Мне кто-то говорил, что он то ли мячи носил, то ли в клубе работал. Ну, вот так у нас, видите. У нас футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают», – сказал Мостовой.