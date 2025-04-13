Мостовой – о тренере «Краснодара» Мусаеве: «Я не знаю, кто это»

Александр Мостовой отказался давать оценку уровню главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Как оцениваю тренерские способности Мурада Мусаева? Честно говоря, я вообще не знаю. Про него давно кто-то сказал, рассказал, кто это.
Откуда он появился никто не знает. В футбол он не играл, в футболе ничего нет. Поэтому, я не знаю, кто это (смеeтся).
Мне кто-то говорил, что он то ли мячи носил, то ли в клубе работал. Ну, вот так у нас, видите. У нас футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают», – сказал Мостовой.
- Сегодня «Краснодар» разгромно проиграл «Зениту» – 1:4.
- Несмотря на поражение, южане продолжают лидировать в РПЛ.
- Мусаев возглавляет команду с марта прошлого года.
Источник: Metaratings