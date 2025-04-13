Мостовой оценил результат матча «Зенит» – «Краснодар»

Александр Мостовой высказался об игре 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

«Как мне игра «Краснодара» и «Зенита»? Прогнозировал победу «Зенита» 2:1, но, к сожалению, «Краснодар» во втором тайме поплыл.

С чем это связано непонятно. Наверное, с тем, что «Зенит» хорош. Поэтому возвращаюсь к тому, о чeм говорил после поражения «Спартака» от махачкалинского «Динамо». Я сказал, что «Краснодар» проиграет «Зениту», и будет всe то же самое.

«Краснодар» начал неплохо благодаря Кордобе, которого мы считаем одним из лучших нападающих, а дальше поплыл. Особенно во втором тайме, когда у «Зенита» были атаки. Можно сказать, что это закономерная победа «Зенита».

И всe опять заново. Интрига будет до последнего тура. Плюс ЦСКА сейчас подтянулся. Следующую игру они играют дома. Может, они тоже вклинятся в гонку», – заявил Мостовой.