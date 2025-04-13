Сергеев прокомментировал бомбардирский рекорд в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своем рекорде.

Форвард забил «Химкам» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

Это его 58-й гол в составе самарской команды.

Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев» в российской истории.

Он побил рекорд Сергея Корниленко (57).

– Какие сейчас эмоции?

– Сейчас пришло осознание, что побил рекорд. Самый тяжелый первый тайм для нас, были микроподходы, во втором тайме перевернули игру.

Это вся победа. Огромное спасибо Сергею Корниленко.

Больше думали об игре, а не о рекорде. Знали, как сыграли конкуренты. Нам надо было побеждать, кто забьет, без разницы. Спасибо команде, болельщикам, родителям.