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Сергеев прокомментировал бомбардирский рекорд в «Крыльях Советов»

Вчера, 22:43

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своем рекорде.

  • Форвард забил «Химкам» (3:1) в 24-м туре РПЛ.
  • Это его 58-й гол в составе самарской команды.
  • Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев» в российской истории.
  • Он побил рекорд Сергея Корниленко (57).

– Какие сейчас эмоции?

– Сейчас пришло осознание, что побил рекорд. Самый тяжелый первый тайм для нас, были микроподходы, во втором тайме перевернули игру.

Это вся победа. Огромное спасибо Сергею Корниленко.

Больше думали об игре, а не о рекорде. Знали, как сыграли конкуренты. Нам надо было побеждать, кто забьет, без разницы. Спасибо команде, болельщикам, родителям.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сергеев Иван
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