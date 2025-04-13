Реакция Губерниева на разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил результат игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Психологическое преимущество (в чемпионской гонке) на стороне «Зенита», пощечина «Краснодару» получилась звонкая, с учетом того, что гости забили первыми.

Но так бывает. Два очка между командами, в случае если будет равенство, «Зенит» будет выше по личным встречам.

– Два удара в створ – не тот показатель, при котором можно рассчитывать на успех в важном матче?

– Дело в другом, «Зенит» играл лучше и смотрелся выигрышнее психологически. Он на кураже, превращается в фаворита. От этой игры многое зависело.