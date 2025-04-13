Лапочкин прокомментировал судейство в матче «Зенит» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин оценил работу Павла Кукуяна в игре 24-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– 41 фол. Это была грубая игра или так плохо работал Павел Кукуян?

– По моему мнению, Кукуян отработал отлично. Да, 41 фол, но мы до игры предполагали, что так будет. В топ‑матчах РПЛ всегда много фолов фиксируют судьи, это просто статистика.

Но сказать, что Павел судил плохо нельзя, мне кажется, что он отлично справился, зафиксировав эти фолы и показав большое количество карточек, которые были показаны за неспортивное поведение.

Кукуян не прощал хамство по отношению к себе. Молодец, показал себя. Если люди выходят биться и убиваться, то зачем игру распускать? Мы видели несколько матчей, когда просто все дракой заканчивалось.

Павел очень тонко чувствовал вот этот ритм игры и свистел, когда считал, что это фол. Давайте откровенно, классное судейство сегодня было. Павел прекрасно справился, и, мне кажется, вряд ли у команд будут какие‑то вопросы, нечего обсуждать.