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Кордоба оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»

Сегодня, 20:48
3

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий по итогам проигранного матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

  • Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Не знаю, что сказать. Проиграли, нужно исправить многое перед следующим матчем.

– Что стало ключевым фактором?

– Знали, что будет сложный матч. Победа – заслуга «Зенита».

– Почему посыпались в конце?

– У нас не очень хорошая игра была сегодня.

– Как психологически настроена команда, будет ли давить поражение?

– Почему это должно давить? Мы первые, нужно продолжать двигаться дальше.

– Можете оценить шансы на чемпионство?

– Только работать надо.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон
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Комментарии (3)
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k611
1744567296
Он то нормально сыграл
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sochi-2013
1744567450
Вань, ты сегодня был один русский и тебе нечего стыдиться.
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FWSPM
1744568982
можно иметь хоть 5 кордоб и угальде но пока в защите играют денисовы и кайо не будет толку ребята когда же вы поймете))
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