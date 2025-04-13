Кордоба оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий по итогам проигранного матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
- Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.
– Не знаю, что сказать. Проиграли, нужно исправить многое перед следующим матчем.
– Что стало ключевым фактором?
– Знали, что будет сложный матч. Победа – заслуга «Зенита».
– Почему посыпались в конце?
– У нас не очень хорошая игра была сегодня.
– Как психологически настроена команда, будет ли давить поражение?
– Почему это должно давить? Мы первые, нужно продолжать двигаться дальше.
– Можете оценить шансы на чемпионство?
– Только работать надо.
Источник: «Матч ТВ»