Кордоба оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий по итогам проигранного матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

Петербуржцы дома разгромили соперника со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 очков за 6 туров до конца чемпионата.

– Не знаю, что сказать. Проиграли, нужно исправить многое перед следующим матчем.

– Что стало ключевым фактором?

– Знали, что будет сложный матч. Победа – заслуга «Зенита».

– Почему посыпались в конце?

– У нас не очень хорошая игра была сегодня.

– Как психологически настроена команда, будет ли давить поражение?

– Почему это должно давить? Мы первые, нужно продолжать двигаться дальше.

– Можете оценить шансы на чемпионство?

– Только работать надо.